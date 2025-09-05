Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:16, 5 сентября 2025Мир

Пентагон захотел сместить приоритет со «сдерживания» России

Politico: Пентагон может сместить приоритет со сдерживания России и Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон хочет сделать приоритетом внутренние угрозы вместо «сдерживания» России и Китая. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«По словам трех источников, ознакомленных с ранними версиями доклада, в проекте новейшей Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе попал на стол министра обороны Пита Хегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва», — говорится в статье.

По словам источника издания, старые обещания США подвергаются сомнению.

Ранее Хегсет сообщил, что американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию России и Китая. Он указал, что Вашингтон хочет перестроить свою армию, восстановить боевой дух и сдерживание, но подчеркнул, что это не означает подготовку США к конфликтам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

    Стало известно о созданной в ВСУ «роте смерти»

    Пентагон захотел сместить приоритет со «сдерживания» России

    В России наладили потоковое производство двигателей для дронов

    Бельгия решила не передавать замороженные активы России в помощь Украине

    Новые ограничения для российских дачников объяснили

    Роналду оттолкнул попытавшегося сфотографироваться с ним фаната в Ереване

    Политолог высказался о возможности Зеленского приехать в Москву

    Европу обвинили в обмане Украины

    Сийярто резко ответил Зеленскому по поводу вступления Украины в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости