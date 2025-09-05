Россия
06:26, 5 сентября 2025Россия

Песков оценил процесс нормализации отношений России и США

Песков заявил, что процесс нормализации отношений РФ и США идет медленно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил процесс нормализации отношений России и США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения двух стран деградировали из-за действий администрации Джо Байдена, процесс их исправления идет сложно.

«Наши отношения, скажем так, деградировали изрядно благодаря стараниям "предыдущей администрации". И исправлять это сложно, это будет процесс, растянутый по времени», — заявил Песков.

Ранее Песков высказался о возможном разговоре Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что разговор Путина с Трампом при необходимости могут организовать очень быстро.

