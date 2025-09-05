Мир
12:47, 5 сентября 2025

Песков высказался о цинизме Трампа

Песков: Трамп, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны», — сказал он.

По его словам, в этом плане интересы американского лидера и российской стороны совпадают.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о договоренности с американским коллегой при необходимости созваниваться. Глава государства подчеркнул, что Трамп знает о его готовности к этим разговорам.

Глава Белого дома также сообщил о желании переговорить с Путиным в ближайшее время. По его мнению, между Москвой и Вашингтоном идет хороший диалог.

