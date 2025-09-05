Подростка взяли под стражу за совершение теракта в российском регионе

В Краснодаре подростка заподозрили в совершении теракта на железной дороге

В Краснодаре 15-летнего подростка заподозрили в совершении теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Юношу задержали и поместили под стражу. По данным следствия, в августе он получил в мессенджере сообщение от представителя украинских спецслужб, который предложил за деньги выполнить задание. От молодого человека требовалось поджечь объект транспортной инфраструктуры, что он и сделал на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги. Сразу после этого юноша сбежал с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о совершении террористического акта.

