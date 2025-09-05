Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 5 сентября 2025Силовые структуры

Подростка взяли под стражу за совершение теракта в российском регионе

В Краснодаре подростка заподозрили в совершении теракта на железной дороге
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре 15-летнего подростка заподозрили в совершении теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Юношу задержали и поместили под стражу. По данным следствия, в августе он получил в мессенджере сообщение от представителя украинских спецслужб, который предложил за деньги выполнить задание. От молодого человека требовалось поджечь объект транспортной инфраструктуры, что он и сделал на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги. Сразу после этого юноша сбежал с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о совершении террористического акта.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске подростка обвинили в расклейке листовок террористов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посчитал и прослезился». Путин высказался о возможности встречи с Зеленским и судьбе иностранных войск на Украине

    В российском городе дочь пропавшего бойца СВО попала в приют при живых родственниках

    С сына бывшего главы российского региона взыскали почти 200 миллионов рублей за махинации

    Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ по версии лиги

    Звезда Comedy Woman поддержала разводящегося Диброва и порассуждала о судьбе его жены

    В Раде не увидели для Зеленского причин не ехать в Москву

    В Кремле указали на различия позиций Трампа и Европы по Украине

    В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Вернувшаяся с Бали россиянка начала выращивать запрещенные растения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости