Украденный помощником Гитлера шедевр пропал при загадочных обстоятельствах. Как его не могли найти почти сто лет и вновь потеряли?

Украденный нацистами «Портрет дамы» случайно нашли в Аргентине и снова потеряли

В конце августа нидерландская газета Algemeen Dagblad (AD) объявила о завершении важного расследования. Благодаря опубликованной в сети фотографии почти со стопроцентной точностью удалось установить местонахождение картины «Портрет дамы» кисти знаменитого итальянского художника XVII—XVIII веков Витторе Джузеппе Гисланди. Полотно было похищено нацистами в 1940 году из коллекции знаменитого амстердамского арт-дилера. Правда, вскоре после обнаружения следы портрета снова затерялись. «Лента.ру» рассказывает, как картина оказалась в Аргентине и при чем тут личный финансовый консультант Германа Геринга.

«Портрет дамы» удалось найти случайно

О пропавшей 85 лет назад картине заговорили в августе после того, как жительница крупного портового города Мар-дель-Плата в провинции Буэнос-Айрес выставила свой дом на продажу. На снимке одной из комнат, размещенном на сайте агентства недвижимости Robles Casas & Campos, журналисты AD заметили картину, удивительно напоминающую работу Гисланди.

Особого шока они не испытали, так как дом принадлежит семье весьма мрачной личности. Свое жилище продавала дочь Фридриха Кадгиена — личного финансового консультанта Адольфа Гитлера и Германа Геринга.

«Портрет дамы» кисти Витторе Джузеппе Гисланди Фото: Wikimedia Commons

Он родился в 1907 году, получил степень доктора права в Кельнском университете (причем его диссертация в области долговых обязательств была одной из самых объемных и сложных даже для преподавателей), работал в прусском правительстве, а с приходом к власти нацистов предложил им свои услуги.

Кадгиен состоял в СС, участвовал в создании так называемого Четырехлетнего плана — ряда экономических мер, которые были разработаны в 1936 году с целью модернизации военной промышленности нацистской Германии, — а позже занимался вывозом награбленных бонзами Третьего рейха культурных ценностей в Южную Америку

В 1945 году Кадгиен бежал в Швейцарию, оттуда перебрался в Бразилию, а затем в Аргентину. ЦРУ несколько лет пыталось найти бывшего нацистского финансиста, но в Бразилии его следы затерялись.

Он прекрасно освоился в Аргентине, завел бизнес, женился, а в 1960-х стал отцом двух дочерей. Нацистского преступника не стало в 1978-м. Впрочем, как отмечали американские разведчики, Кадгиен не был настоящим нацистом, но в каком-то смысле представлял собой нечто даже более опасное.

Фридрих Кадгиен Фото: Wikimedia Commons

Для этого умного, изворотливого и блестяще образованного человека не существовало понятий чести, совести и идеалов, ради выгоды он был готов служить любой идее и любому начальству. В документах ЦРУ его назвали «змей самого низшего пошиба».

Картина «Портрет дамы» была украдена из коллекции знаменитого арт-дилера

«Портрет дамы» происходит из коллекции потомственного голландского арт-дилера еврейского происхождения Жака Гудстиккера. Он родился в 1897 году и к началу 1940-х сделал себе имя на поприще коллекционирования и торговли произведениями искусства.

В 1919 году он начал работать в амстердамской галерее отца, преобразовал ее в публичную и даже совершил настоящую революцию в художественном мире Нидерландов. Гудстиккер первым провел в Амстердаме большую выставку картин итальянского Возрождения. Одной из центральных работ экспозиции была знаменитая «Мадонна с младенцем» Франческо Скварчоне.

В 1927 году он перенес коллекцию в большее здание и стал выставлять работы мастеров золотого века Нидерландов рядом с картинами других европейских мастеров XV, XVI, XVII веков, что было для того времени очень смелым ходом.

К концу 1930-х в коллекции Гудстиккера было более тысячи работ, включая полотна Иеронима Босха и Яна Вермеера. 10 мая 1940 года нацистская Германия вторглась в Нидерланды. Знаменитый дилер бросил свою коллекцию и отплыл с семьей в США на борту судна Bodegraven вместе с другими беженцами

Жак Гудстиккер, 1938 год Фото: Wikimedia Commons

Но от судьбы не уйти: уже в море с ним случился несчастный случай. 16 мая Гудстиккер оступился на палубе, упал в трюм и сломал шею. Однако при нем была так называемая черная книжка — подробная опись всех произведений коллекции, оставленных на родине. «Портрет дамы» Гисланди находился в этом списке.

Коллекцию Гудстиккера разграбили нацисты

17 мая нацисты полностью оккупировали Нидерланды и занялись грабежом. Впрочем, они старались подвести под этот грабеж законные основания. В частности, коллекция Гудстиккера была выкуплена Германом Герингом. Помогали в этом бывшие сотрудники арт-дилера, а его смерть облегчила задачу.

В итоге собрание предметов искусства через посредничество голландского банкира Алоиса Мидля досталось Герингу всего за два миллиона гульденов, хотя стоило в десятки раз больше. На то, что у коллекционера были наследники, владеющие контрольным пакетом акций его бизнеса, немцы просто не обратили внимания.

Фридрих Кадгиен был финансовым советником Геринга и, скорее всего, участвовал в оформлении этой грязной сделки. В 1945 году он бежал с ценностями и скрылся в Аргентине.

Около десяти лет назад к журналисту Algemeen Dagblad Сирилу Росману обратился пожилой человек по имени Пол Пост. Он знал, что репортер интересуется украденными нацистами ценностями, и рассказал историю, которую узнал из отцовского дневника, случайно обнаруженного на чердаке семейного дома.

В годы войны он работал в Национальном алмазном фонде в Амстердаме. После захвата страны нацисты начали вымогать у ювелиров и коллекционеров еврейского происхождения драгоценности и деньги, обещая им спасение от лагерей уничтожения. Полученные средства, согласно дневниковым записям, использовались для укрепления военной промышленности Германии, а ключевой фигурой в этих операциях был Кадгиен

Амстердам, 1940 год Фото: Wikimedia Commons

Кроме того, отец Поста записал, что когда финансист Геринга бежал из страны в 1945-м, при нем были драгоценные камни и две картины. Одной из них был «Портрет дамы» Гисланди.

Дочь Кадгиена случайно выдала местонахождение картины

К середине 2010-х судьба Кадгиена и его семьи была хорошо известна. Его дочери, Патриция и Алисия, были известными и уважаемыми в Аргентине предпринимательницами. Первая занималась текстильной промышленностью, а вторая вместе с мужем владела крупным дилерским центром знаменитого американского производителя мотоциклов Harley-Davidson в Чили.

Росман на протяжении десяти лет пытался расспросить их об отце и его участии в хищении произведений искусства в Европе. Обе женщины отказались наотрез.

Можно было предположить, что дочери бывшего нацистского преступника ничего не знают о его прошлом (все-таки они родились в 1960-х), и такой разговор доставил бы им душевные муки. Однако дальнейшие события дают возможность предположить иное.

Интерьер дома дочери Фридриха Кадгиена с «Портретом дамы» на стене Фото: Robles Casas & Campos

В августе на сайте агентства недвижимости появилось фото из особняка одной из сестер (неизвестно, какой именно) с «Портретом дамы», висящем над диваном. После того как в СМИ поднялся шум, объявление о продаже дома было оперативно удалено.

Женщине дозвонился аргентинский корреспондент AD Петер Схаутен и попросил об интервью — хотя бы по электронной почте. Она вроде бы согласилась, но сразу дала понять, что откровений ждать не стоит.

Я не знаю, какую информацию вы хотите от меня получить. Я ничего не знаю ни о какой картине дочь Фридриха Кадгиена из разговора с репортером Петером Схаутеном

Схаутен отправил ей вопросы интервью и фотографию картины в мессенджере. Вскоре женщина написала, что не сможет ответить прямо сейчас, так как очень занята. С тех пор на связь она не выходит. Редакция AD утверждает, что наследница нацистского преступника также изменила имена в своих аккаунтах в социальных сетях.

За поиски «Портрета дамы» взялись аргентинская полиция и Интерпол

Более того, несколько лет назад репортеры уже замечали на странице одной из сестер в соцсетях еще одну пропавшую картину из «черной книжки» Гудстиккера — работу знаменитого голландского мастера натюрморта XVII века Абрахама Миньона. Найти эту картину пока тоже не удалось, однако складывается впечатление, что дочери Кадгиена прекрасно знают, кем был их отец, и не собираются расставаться с его наследием, какой бы кровавый след за ним ни тянулся.

Сейчас считается, что из коллекции Гудстиккера найдено и возвращено наследникам около 200 экспонатов. Наследницей коллекции является 81-летняя Марей фон Сахер.

Она заявила, что уже связалась с аргентинской полицией и Интерполом, и они пообещали оказать полное содействие в расследовании. Женщина сказала, что восстановление знаменитого собрания является целью ее жизни

Герман Геринг Фото: Wikimedia Commons

Остается только надеяться, что власти Аргентины на этот раз возьмутся за семейство Кадгиена всерьез. Возможно, что две картины из коллекции Гудстиккера — далеко не все, что удалось вывезти финансисту Геринга из рушившегося Третьего рейха.

Впрочем, жаркая латиноамериканская страна известна своим лояльным отношением к беглым нацистам и их потомкам, так что в этой истории может случиться еще много интересных поворотов.