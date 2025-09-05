Центробанк продлил валютные ограничения для россиян

Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2026 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты для граждан на полгода, до 9 марта 2026 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Поводом для такого решения названы действующие в отношении России западные санкции, которые запрещают приобретать отечественным финансовым институтам валюту этих стран.

Для граждан, у которых валютный счет или вклад были открыты до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на тот период. Однако общая сумма снятий с того момента не должна превышать 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро.

Остальные средства можно получить в рублях, при этом если деньги находились на счету до 9 сентября 2022 года, то банк должен будет пересчитать их в рубли по курсу Центробанка, а если они попали туда позднее, то по собственному курсу, который хуже для клиента.

Для юридических лиц — нерезидентов сохраняется полный запрет на выдачу наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов или японских иенах, по другим валютам ограничений нет. Резиденты могут получить средства в указанных валютах только на цели командировочных расходов с учетом установленных законодательством нормативов оплаты.

Ранее сообщалось, что в августе спрос россиян на иностранную валюту снизился на 25 процентов, до 89,2 миллиарда рублей, а покупки юридических лиц, без учета банков, выросли на 29,5 процента, до 2,7 триллиона рублей. Объем чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров, в свою очередь, сократился почти на треть.