Спрос россиян на валюту изменился

Банк России: Юрлица увеличили в августе суммарные закупки валюты на 29,5 %

Спрос физлиц на иностранную валюту в России сократился в августе на 25 процентов, до 89,2 миллиарда рублей. При этом суммарные покупки юрлицами составили 2,7 триллиона рублей, увеличившись месяц к месяцу на 29,5 процента. О таких изменениях говорится в опубликованном Центробанком обзоре рисков финансовых рынков.

Также в ЦБ отметили, что рубль за месяц незначительно укрепился, прибавив к доллару 1,8 процента на фоне ослабления индекса американской валюты на 2,1 процента.

Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты оставались стабильными, диапазон колебаний курса доллара снизился с 5,6 процента в июле до 3,1 процента в августе, говорится в материалах.

На текущей неделе, на фоне завершения налогового периода экспортеров, курс рубля начал опускаться. В понедельник он обновил месячные минимумы. Официальный курс доллара на 5 сентября установлен на уровне 81,3 рубля.

По данным Reuters, сезонный рост активности российских импортеров осенью может привести к ослаблению отечественной валюты. Влияние, как ожидают аналитики, способно оказать и ожидающееся на следующей неделе новое снижение ключевой ставки ЦБ РФ.