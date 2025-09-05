Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:36, 5 сентября 2025Экономика

Путин назвал конкурентное преимущество России

Путин: Стабильная внешняя и экономическая политика является преимуществом России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Стабильная внешняя и экономическая политика является объективным конкурентным преимуществом России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

Устойчивая политическая и экономическая система позволяет стабильно развиваться в том числе отечественному бизнесу, отметил глава государства. «На мой взгляд, это является нашим объективным конкурентным преимуществом», — отметил Путин.

Эта стабильность, подчеркнул президент, имеет важное значение для российских и зарубежных предпринимателей, которые присутствуют на внутреннем рынке. «У нас стабильная предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика», — резюмировал Путин.

Ранее он заявил, что ушедшие из России компании смогут вернуться исходя из текущих условий. Путин еще раз напомнил, что покинувшие страну фирмы никто не выгонял. Соответственно, ничто не мешает дать подобным компаниям разрешение на возобновление бизнес-деятельности на территории РФ. Однако в этом вопросе нужно руководствоваться прежде всего интересами отечественных инвесторов, которые вложили большие деньги и заняли освободившиеся ниши после ухода западных брендов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

    Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

    Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

    Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

    Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

    Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

    26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за требований жениться на ней

    Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

    52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости