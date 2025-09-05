Путин назвал конкурентное преимущество России

Путин: Стабильная внешняя и экономическая политика является преимуществом России

Стабильная внешняя и экономическая политика является объективным конкурентным преимуществом России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

Устойчивая политическая и экономическая система позволяет стабильно развиваться в том числе отечественному бизнесу, отметил глава государства. «На мой взгляд, это является нашим объективным конкурентным преимуществом», — отметил Путин.

Эта стабильность, подчеркнул президент, имеет важное значение для российских и зарубежных предпринимателей, которые присутствуют на внутреннем рынке. «У нас стабильная предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика», — резюмировал Путин.

Ранее он заявил, что ушедшие из России компании смогут вернуться исходя из текущих условий. Путин еще раз напомнил, что покинувшие страну фирмы никто не выгонял. Соответственно, ничто не мешает дать подобным компаниям разрешение на возобновление бизнес-деятельности на территории РФ. Однако в этом вопросе нужно руководствоваться прежде всего интересами отечественных инвесторов, которые вложили большие деньги и заняли освободившиеся ниши после ухода западных брендов.