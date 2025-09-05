Путин оценил возможность вернуться для ушедших из России компаний

Путин: Ушедшие из России компании могут вернуться исходя из текущих условий

Ушедшие из России компании могут вернуться исходя из текущих условий. Так возможность возвращения на рынок оценил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер подчеркнул, что многие покинувшие страну компании хотят вернуться. Их никто не выгонял, а соответственно, не будут и запрещать возобновить работу. Но делать это им предстоит исходя из текущих условий, заявил Путин.

Вопрос вероятного возвращения западного бизнеса в РФ стал активно обсуждаться прошедшей зимой на фоне возобновления российско-американских контактов и попыток урегулировать кризис на Украине путем переговоров. В конце 2024 года Путин заявил, что ушедшим компаниям будет сложно вернуться в связи с высокими темпами импортозамещения в стране,

Весной президент отмечал, что часть компаний ушла из РФ не по собственной воле, подставив при этом своих российских партнеров. Это произошло «во многом по принуждению так называемых политических западных элит», сказал глава государства. До этого он указал на недостаточность извинений некоторых представителей бизнеса, желающих вернуться на российский рынок.