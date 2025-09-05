Путин назвал торговый протекционизм национальной скорлупой

Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами мира

Россия открыта к сотрудничеству со всеми государствами мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства отметил, что Россия ни от кого не отгораживается и не будет замыкаться «в национальной скорлупе».

«Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то национальной скорлупе очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности. Мы исходим из того, что мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира, конечно, прежде всего с теми, кто хочет с нами работать, с нашими друзьями. Но мы не отгораживаемся ни от кого», — пояснил он.

По мнению Путина, протекционизм для экономики скорее во вред.

«Во вред и тем, кто [такую политику] применяет, и во вред международной торговле. Это ведет к сепаратизму региональному и страновому, ничего хорошего здесь не будет для тех, кто пытается проводить такую политику», — объяснил он.

В рамках ВЭФ Путин также отметил, что ушедшие из России компании могут вернуться исходя из текущих условий. Многие покинувшие страну компании хотят возобновить сотрудничество. Их никто не выгонял, а соответственно, не будут и запрещать возобновить работу. Но делать это им предстоит исходя из текущих условий, заявил Путин.