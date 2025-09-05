Экономика
17:22, 5 сентября 2025Экономика

Путин оценил развитие одного из регионов России

Путин: Дальний Восток вышел на лидирующие позиции по ряду показателей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

По ряду показателей Дальний Восток за последние несколько лет сумел выйти на темпы развития, которые превышают общероссийские. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Глава государства отметил, что развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь XXI век еще в послании Федеральному собранию в конце 2013 года. С тех пор начал действовать целый перечень инструментов поддержки предпринимательства. Речь тут идет как о территориях опережающего развития, так и о режиме свободного порта Владивосток.

Ранее сообщалось, что Путин призвал региональные и федеральные власти стремиться к тому, чтобы качества жизни на Дальнем Востоке росло. По его словам, здесь есть над чем работать. Например, бедности там все еще превышает средний показатель по стране и оставляет желать лучшего. Кроме того, глава государства заявил о необходимости создать на Дальнем Востоке такие условия, когда люди не стремятся перебраться в другой регион.

