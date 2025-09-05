Путин призвал не верить прогнозам специалистов из интернета

Путин: Не нужно верить прогнозам специалистов из интернета

Не нужно верить специалистам из интернета — если есть желание глубоко разобраться в какой-либо теме, нужно слушать специалистов. Не доверять подобным прогнозам призвал президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Открывая заседание пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), глава государства напомнил, что в непростых условиях современности «верить нельзя никому». Но если человек хочет глубоко разобраться в какой-либо теме, нужно слушать экспертов.

«Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует», — пояснил он.

Путин привел в пример вопрос связанности роста цен и показателя ключевой ставки. По его словам, многие собравшиеся знают, что Центробанку необходимо резко увеличить или, наоборот, уменьшить. Однако подобные вопросы только внешне кажутся простыми.

Президент заявил, что Центральный банк страны продолжает борьбу с инфляцией и подчеркнул, что финансовые власти ведут себя профессионально и принимают необходимые меры для стабилизации экономики. Также, выступая на Восточном экономическом форуме, он заявил, что необходимо сделать экономику страны «экономикой высоких зарплат». О