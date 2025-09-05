Путин высказался о ловушке сырьевого партнера для России

Путин: Риска попасть в ловушку сырьевого партнера для России нет

Рисков попасть в ловушку сырьевого партнера (излишней зависимости от сбыта энергоресурсов в Китай, Индию и другие страны) у России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Слова главы государства приводит РИА Новости.

Россия поддерживает взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере с рядом стран, включая Китай и Индию. Все стороны извлекают для себя определенную выгоду от такого рода кооперации. «Такой ловушки, таких угроз (когда третьи страны будут диктовать России условия продаж энергоресурсов — прим. «Ленты.ру») нет», — резюмировал Путин.

После начала боевых действий на Украине европейские страны резко сократили сократили закупки российского природного газа и ввели эмбарго на импорт нефти из РФ. Исключениями стали Словакия и Венгрия, которым власти Евросоюза (ЕС) разрешили приобретать российское сырье по трубопроводу «Дружба». Однако к 2028 году, согласно плану Еврокомиссии (ЕК), регион должен будет свести к минимуму закупки энергоресурсов из РФ.

На этом фоне российские энергокомпании переориентировали поставки своей продукции преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Главным импортером газа из РФ стал Китай, а ведущими покупателями нефти — КНР и Индия.