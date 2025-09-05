Экономика
08:23, 5 сентября 2025Экономика

Путин заявил о снижении уровня бедности в России

Путин: Уровень бедности в России снизился до 7,2 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Global Look Press

С 2014 по 2024 год уровень бедности в России снизился на 4,1 процентного пункта — с 11,3 в 2014-м до 7,2 процента в 2024 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

Подобную динамику глава государства счел позитивной. В то же время он отметил, что властям РФ еще есть, куда стремиться. Так, уровень бедности в дальневосточных субъектах страны все еще выше среднего показателя по стране. «Здесь есть над чем работать», — резюмировал Путин.

Ранее он заявлял о необходимости снизиться уровень бедности в России до 5 процентов. Эта цель должна стать одной из приоритетных для правительства и профильных ведомств.

При этом за последние несколько десятилетий в этом вопросе удалось достичь заметного прогресса, отмечал он. Так, в 2000 году показатель достигал 29 процентов, на фоне чего бедными в России были более 42 миллиона человек. В этом плане количество малоимущих граждан в стране резко снизилось. По итогам прошлого года показатель сократился в общей сложности на 1,7 миллиона, отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

