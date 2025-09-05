Мир
Раскрыт план фон дер Ляйен усилить свою власть в Еврокомиссии

Politico: Фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК для усиления своей власти
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в 2026 году хочет провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза, сократив количество департаментов и упразднив «ненужные процессы». Об этом написало издание Politico.

В публикации отмечается, что фон дер Ляйен хочет реформировать Еврокомиссию для усиления своей власти. При этом подчеркивается, что глава ЕК объясняет реструктуризацию желанием сделать разветвленную систему государственной службы более эффективной и экономичной.

«Цель — создать современную, эффективную систему государственного управления для достижения политических приоритетов, способную справляться с "нестабильностью как новой нормой" и снижать как сложность, так и, где это возможно, расходы», — сообщается в статье.

Известно, что с момента вступления в должность в 2019 году фон дер Ляйен «стремилась оптимизировать процесс принятия решений, централизовав управление в своей штаб-квартире».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал фон дер Ляйен настоящим лидером Евросоюза. «Фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, с которой мы недавно заключили отличную сделку, вы, возможно, обладаете большей властью, чем все эти парни здесь», — сказал он.

