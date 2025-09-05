Россиянам предрекли скорое расширение одной программы льготной ипотеки

Финансист Селезнев: В ближайшие месяцы расширят дальневосточную ипотеку

В ближайшие месяцы в России будет расширена программа дальневосточной ипотеки. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, комментируя соответствующее предложение президента России Владимира Путина.

Глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума выступил с инициативой расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки под два процента, чтобы такую ставку смогли получить все работники сферы образования и многодетные семьи региона. Также Путин поручил распространить действие ипотеки на вторичный рынок жилья в тех населенных пунктах, где отсутствует строительство новых многоквартирных домов.

По словам Селезнева, это уже не первая корректировка программы дальневосточной ипотеки по предложению президента. Список ее потенциальных получателей регулярно расширяется.

Однако будущее расширение вряд ли сильно поменяет общий тренд. В настоящее время основные получатели ипотеки под два процента — это жители моложе 36 лет, часто студенты или бюджетники (учителя). Теперь список будет расширен на преподавателей, кроме того, будет снят возрастной ценз для многодетных. Эксперт отметил, что программа реально работает на привлечение людей: порядка 60 процентов покупателей — переселенцы из других регионов. Причем едут не только из Сибири, но и чаще из Центральной России.

Селезнев указал и на минусы программы: в регионе остаются большие проблемы с медициной и образованием, поэтому при переезде туда можно потерять в качестве жизни, предупредил финансист, а вернуться на «большую землю» бывает тяжело по финансовым причинам.

Владимир Путин, в свою очередь, ранее назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиций России в мире. Кроме того, стало известно, что на остров Русский планируется инвестировать порядка 180 миллиардов рублей в ближайшие пять лет.