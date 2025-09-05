Россия
12:51, 5 сентября 2025

Россиянин поджег одежду и разгромил кувалдой чужую машину

В Тюмени мужчина поджег свою одежду и разгромил чужую машину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Тюмени мужчина поджег свою одежду и разгромил чужую машину. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах видно, как россиянин срывает с себя вещи и пытается их поджечь. Спустя некоторое время оперативникам удалось поймать неадекватного гражданина.

Как пишет Ural Mash, 40-летний мужчина требовал, чтобы к нему вышла сотрудница спортивного зала. Работники вызвали к зданию росгвардейцев. Пока те оформляли документы, мужчина успел убежать.

Спустя день он явился к спортзалу, развел костер и бросил туда одежду. Кроме того, горожанин повредил кувалдой припаркованный автомобиль.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области разгромил магазин из-за отказа продать алкоголь. Впоследствии в отношении россиянина возбудили уголовное дело.

