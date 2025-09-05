Россия
Россиянин заявил в полицию на соседа по палате в больнице из-за разговора о СВО

Анна Щербакова
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Житель Крыма заявил в полицию на соседа по палате в больнице из-за разговора о специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным российского издания, летом на полуострове прошло несколько заседаний по делу в отношении 63-летнего мужчины, которого обвинили в дискредитации армии. На него донес сосед по палате, с которым они вместе находились в Кировской центральной районной больнице.

Мужчина рассказал оперативникам, что пытался обсудить с подсудимым ход боевых действий на Украине. Однако, по его утверждению, сосед отвернулся к стенке, а после этого стал негативно высказываться о российских военных.

Подсудимый же привел иную версию событий. Он отметил, что в беседе упомянул о своем украинском происхождении и не допускал никаких политических комментариев. Мужчина подчеркнул, что с 1992 года является гражданином России.

Сначала суд признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Однако в конце августа состоялось новое заседание, на которое вызвали еще одного пациента больницы. Последний поделился, что обсуждал с подсудимым машины, а доносчик влез в разговор. После он стал обзывать подсудимого хохлом.

Как пишет «Осторожно, новости», производство по делу прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае суд оштрафовал 72-летнюю пенсионерку за комментарии о спецоперации.

