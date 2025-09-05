Россия
Россиянка лишилась пальца из-за кольца

В Москве хирурги вернули женщине палец, которого она лишилась из-за кольца
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Casa nayafana / Shutterstock / Fotodom

Микрохирурги вернули россиянке палец, которого она лишилась из-за кольца. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Москвы.

Со слов пострадавшей, она зацепилась кольцом за металлический штырь в заборе и резко начала дергать руку, из-за чего потеряла палец на левой руке.

Врачи Центра микрохирургии кисти больницы А.К. Ерамишанцева в экстренном порядке провели женщине операцию и реимплантировали палец. Процедура длилась около четырех часов.

«[Пациентке провели] скрепление поврежденных костей, восстановление сухожилий, нервов и сосудов. Операция проходила не без сложностей: из-за травмы сосуды оказались «вырваны» из ампутата пальца. Для их восстановления использовали поверхностные вены из предплечья», — рассказал руководитель Центра Георгий Назарян.

Россиянке еще предстоит пройти реабилитацию, чтобы полностью вернуть движение пальцу.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в торговом центре. Его кисть оказалась зажата между ступенями и перилами движущегося механизма.

