Россиянке ампутируют палец после адского подъема на гору в Киргизии с унижавшим ее гидом

Альпинистке из Ставрополья ампутируют палец после подъема на Хан-Тенгри

Российской альпинистке ампутируют палец после адского подъема на гору Хан-Тенгри в Киргизии из-за обморожения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Виктория из Ставрополья работает стилистом-парикмахером и любит покорять горные вершины. Она уже побывала на Эльбрусе, Казбеке, пике Ленина в одиночку, а теперь решила подняться на Хан-Тенгри, но с помощью гида. Она наняла Григория Кочеткова за 3,5 тысячи долларов (284 тысячи рублей).

По словам россиянки, поход прошел как в аду, поскольку ее гид постоянно унижал ее, а также оказался не слишком опытным в таких вопросах, как завязывание узлов. Более того, когда женщина провалилась в трещину, он не стал ей помогать — Виктория выбралась сама.

Альпинистка получила обморожение пальцев, один из которых врачи собираются ампутировать, из-за чего россиянка уже не сможет работать по профессии.

Известно, что год назад еще один клиент Кочеткова не выжил. Сам гид утверждает, что Виктория спасена благодаря ему. Киргизская ассоциация горных гидов начала внутреннее расследование.

