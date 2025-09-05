Смартфоны Samsung станут похожи на iPhone

iPhone 17 и смартфоны Samsung Galaxy S26 получат камеру с похожим дизайном

Смартфоны Apple и Samsung будут еще больше похожи друг на друга. Об этом в своем X заявил известный инсайдер Сонни Диксон.

Автор заявил, что получил изображения макетов устройств серии Samsung Galaxy S26, которые должны представить в начале 2026 года. Блогер обратил внимание, что прототипы девайсов корейского бренда сильно напоминают макеты iPhone 17, которые появились в сети летом.

На фотографиях Диксона изображены Galaxy S26, S26 Edge и S26 Ultra. Так, предположительно S26 Edge будет иметь ориентированную горизонтально камеру. Похожим образом основная камера располагается на макетах iPhone 17. «Кажется, Samsung выберет дизайн, очень похожий на iPhone 17», — заключил инсайдер.

Журналисты издания The Verge не смогли подтвердить достоверность утечки, но отметили, что Сонни Диксон публиковал несколько точных инсайдов об Apple и Samsung. Специалисты заметили, что как минимум дизайн iPhone 17 будет раскрыт 9 сентября — в этот день Apple должна анонсировать новые смартфоны.

В начале осени аналитики TrendForce заявили, что корпорация Apple снова поднимет цены на свои смартфоны. Новые iPhone 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max обойдутся минимум в 1099, 1199 и 1299 долларов соответственно.