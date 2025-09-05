Сборная Германии начала квалификацию чемпионата мира с поражения

Сборная Германии проиграла Словакии в первом туре отбора на ЧМ-2026

Сборная Германии проиграла первый матч в первом туре отбора на Чемпионат мира (ЧМ) 2026 года. Немецкие футболисты столкнулись со сборной Словакии, закончив игру со счетом 2:0 в пользу соперника, сообщает ТАСС.

Встреча команд состоялась в Братиславе. Первый гол забил Давид Ганцко на 42-й минуте матча. Вторым забитым мячом отметился Давид Стрелец на 55-й минуте.

Следующая игра сборной Германии состоится 7 сентября — она сыграет против команды из Северной Ирландии у себя дома. Словаки будут играть на выезде со сборной Люксембурга.

ЧМ-2026 будет проходить в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

