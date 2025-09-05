Сийярто резко ответил Зеленскому по поводу вступления Украины в ЕС

Сийярто ответил на претензии Зеленского о вступлении в ЕС словами о суверенитете

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на претензии президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в Европейский союз (ЕС) словами о суверенитете. Свой резкий ответ он опубликовал в социальной сети Х.

«Он назвал "странным" то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам. В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется извне», — написал министр.

Он подчеркнул, что для венгерского правительства приоритетом является мнение народа, который четко обозначил свое нежелание видеть Украину в ЕС. Сийярто отметил, что венгры опасаются негативных последствий для местных фермеров, рынка труда и безопасности своей страны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вступление Украины в ЕС. Он также пожелал Украине «хорошего и справедливого мира и очень хорошей европейской перспективы».