Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:02, 5 сентября 2025Экономика

В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

MMI: Усиление кредитного бума в России может помешать снижению ключевой ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам августа денежный агрегат М2Х, наиболее точно определяющий влияние денег на совокупный спрос, ускорил рост с 0,8 процента в июле до 1,5 процента. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет Telegram-канал MMI.

Такая динамика означает резкое ускорение кредитования в корпоративном секторе, поскольку в связи с дивидендами бюджет за минувший месяц, скорее всего, окажется профицитным.

Как отмечают аналитики, рост кредита для компаний опровергает заявления о загибающейся экономике, а значит, ставит вопросы о необходимости снижения ключевой ставки. Если это случится, то дальнейшая выдача кредитов может закончиться ускорением инфляции, что, в свою очередь, потребует нового ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин также указал, что не может согласиться с резким ухудшением ситуации в экономике, потому что не замечает глобальных проблем у клиентов кредитной организации. Он согласился с тем, что банку было бы выгоднее снижение ставки, но признал, что перестал гадать по этому поводу и поддержит любое решение Центробанка, поскольку только регулятор обладает всей полнотой информации.

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки.Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
4 сентября 2025
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса.Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025

В свою очередь, глава Сбера Герман Греф предположил, что для перезапуска российской экономики ставку следует опустить до 12 процентов, и даже 14 процентов до конца года будет недостаточно.

С осторожностью относиться к резкому снижению ставки призвал президент России Владимир Путин. По его словам, если поспешить в этом вопросе, то можно столкнуться с резким ростом цен. Кроме того, он намекнул на рост дефицита бюджета, что считается серьезным проинфляционным фактором, заставляющим проводить более жесткую ДКП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    МИД Украины ответил на предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

    Названо неожиданное последствие привычки добавлять соль в еду

    Появились новые данные о возбужденном деле о наркотиках против звезды фильма «Холоп»

    Раскрыта судьба наследства Джорджо Армани на миллиарды долларов

    США приступили к летным испытаниям «самолета ядерной войны»

    Россиянин затащил девушку в подъезд дома и избил

    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение

    В США обратили внимание на резкий ответ Путина на планы Запада по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости