В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

MMI: Усиление кредитного бума в России может помешать снижению ключевой ставки

По итогам августа денежный агрегат М2Х, наиболее точно определяющий влияние денег на совокупный спрос, ускорил рост с 0,8 процента в июле до 1,5 процента. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет Telegram-канал MMI.

Такая динамика означает резкое ускорение кредитования в корпоративном секторе, поскольку в связи с дивидендами бюджет за минувший месяц, скорее всего, окажется профицитным.

Как отмечают аналитики, рост кредита для компаний опровергает заявления о загибающейся экономике, а значит, ставит вопросы о необходимости снижения ключевой ставки. Если это случится, то дальнейшая выдача кредитов может закончиться ускорением инфляции, что, в свою очередь, потребует нового ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин также указал, что не может согласиться с резким ухудшением ситуации в экономике, потому что не замечает глобальных проблем у клиентов кредитной организации. Он согласился с тем, что банку было бы выгоднее снижение ставки, но признал, что перестал гадать по этому поводу и поддержит любое решение Центробанка, поскольку только регулятор обладает всей полнотой информации.

В свою очередь, глава Сбера Герман Греф предположил, что для перезапуска российской экономики ставку следует опустить до 12 процентов, и даже 14 процентов до конца года будет недостаточно.

С осторожностью относиться к резкому снижению ставки призвал президент России Владимир Путин. По его словам, если поспешить в этом вопросе, то можно столкнуться с резким ростом цен. Кроме того, он намекнул на рост дефицита бюджета, что считается серьезным проинфляционным фактором, заставляющим проводить более жесткую ДКП.