ВС России нанесли массированный удар по ГП «Комбинат Салют» в Днепропетровске

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 5 сентября нанесли массированный удар беспилотниками «Герань-2» по государственному предприятию (ГП) «Комбинат Салют» в Днепропетровске. О цели ночной атаки сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

«Несмотря на формальное прикрытие статусом предприятия продовольственного резерва, "Комбинат Салют" выполнял роль маскированного распределительного центра серой логистики», — сказано в публикации.

По информации канала, основным назначением предприятия были хранение и подготовка и передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) компонентов для FPV-дронов. Сообщается, что после ударов на объекте начался крупный пожар. Отмечается, что беспилотники поразили холодильную установку, что привело к разгерметизации аммиачных магистралей.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила о химической опасности в Днепропетровске.