Стало известно о разработке плана размещения европейских войск на Украине

WSJ: США участвовали в разработке плана размещения войск Европы на Украине

Главы европейских армий разработали детальный план размещения на Украине войск численностью более 10 тысяч военнослужащих, который подготовили при участии американских генералов. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейского дипломата.

Предполагается, что сухопутные силы разделят на две группы. Одна из них займется обучением и оказанием помощи украинским военным, а вторая, «сила сдерживания», будет работать для «предотвращения возможного будущего российского вторжения».

По данным источника, воздушное патрулирование над небом Украины хотят осуществлять военно-воздушными силами, базирующимися за пределами страны. В разработке плана участвовали американские генералы, среди которых и глава объединенного командования НАТО в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины. По его словам, Украина является суверенным государством, поэтому Москва не имеет к этому никакого отношения.