Стубб высказался о гарантиях безопасности США Украине

Стубб: «Коалиция желающих» согласилась с помощью США по Украине

«Коалиция желающих» согласилась с поддержкой США по предоставлению гарантий безопасности Украине после достижения возможного мирного соглашения. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Express.

«Мы можем рассчитывать на поддержку со стороны США. Эти условия еще предстоит определить, но мы согласны с таким принципом», — отметил финский лидер.

При этом Стубб не стал говорить, каким образом США могут поддержать инициативы по обеспечению гарантий безопасности Киеву. Однако он указал на то, что американский воздушный щит «был бы очень полезен», поскольку «создал бы фактическое прекращение огня». Глава государства также выделил помощь Вашингтона в предоставлении разведданных, которую он назвал «первостепенной».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно отмечал, что США не будут отправлять войска на Украину. Он добавил, что американские силы могут лишь гипотетически оказывать «поддержку с воздуха».