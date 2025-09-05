Суд закрыл заседание по делу вице-губернатора Белгородской области

В Москве в закрытом режиме рассмотрят иск о взыскании 1 млрд рублей с Зайнуллина

Останкинский суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме иск Генеральной прокуратуры о взыскании 925 миллионов рублей с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, обвиняемого в мошенничестве, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм. Об этом сообщает РИА Новости.

На закрытом режиме настаивал прокурор из-за сведений, содержащих государственную тайну.

Среди ответчиков по делу — Зайнуллин, начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников, а также несколько индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Фигурантами дела были получены 26 государственных контрактов почти на миллиард рублей. При этом построенные ими объекты не соответствовали требованиям безопасности. Из-за ненадлежащего выполнения условий договоров государству был причинен значительный материальный ущерб.

22 июня задержали заместителя губернатора Белгородской области Зайнуллина.