Трамп похвалил Лукашенко

Трамп: Лукашенко — очень уважаемый и сильный лидер

Президент США Дональд Трамп похвалил лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме.

«Глава Белоруссии — очень уважаемый политик, сильный человек и лидер», — сказал американский президент.

Так он прокомментировал встречу Лукашенко со спецпосланником Трампа Китом Келлогом, которая прошла 22 июня. Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Белоруссию за последние годы.

Ранее Лукашенко заявил, что его встреча с Трампом была бы «архиполезна» для последнего, так как белорусский лидер помог бы ему «открыть глаза». «Я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси», — сказал он.