00:20, 5 сентября 2025Мир

Три европейские страны отказались дать Украине войска в рамках гарантий безопасности

Италия, Польша и Румыния отказались направлять свои войска на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Три европейские страны отказались дать Украине войска в рамках гарантий безопасности, это Италия, Польша и Румыния. Об отказе последней сообщил в эфире телеканала Antena 1 президент Никушор Дан.

Он пообещал оказать содействие операциям по поддержанию мира, в том числе предоставить базы для логистики.

Не готова отправить контингент Польша. Как заявил премьер-министр Дональд Туск, отдельные страны гарантируют или свое присутствие, или участие в гарантиях безопасности Украины, Варшава не предусматривает присутствие польских военных на украинской территории даже после завершения конфликта.

Отказалась отправлять войска также премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она отметила, что готова поддержать потенциальное прекращение огня посредством инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже сообщил, что 26 стран заявили о готовности отправить войска в Украину или «внести определенные средства для поддержки этой коалиции и обеспечения безопасности на море и в небе».

