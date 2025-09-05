Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

В Свердловской области трое детей погибли при пожаре в доме

В Свердловской области начался пожар в дачном доме. В это время там находились родители и семеро детей. С началом пожара двое взрослых и четверо несовершеннолетних смогли эвакуироваться, еще трое детей погибли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли. На месте работают психологи МЧС», — говорится в сообщении. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Уточняется, что причиной пожара, согласно предварительным данным, мог стать аварийный режим электрооборудования. Кроме того, как отметили в ведомстве, в доме отсутствовал пожарный извещатель. Если бы он был установлен, то издал бы громкий звук, среагировав на дым, и тогда жертв можно было бы избежать.

