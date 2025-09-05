Мир
Туск не пожалел о своих резких словах о Трампе

Премьер Польши Туск не жалеет, что назвал Трампа российским агентом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не жалеет, что когда-то назвал президента США Дональда Трампа «российским агентом». Об этом он заявил в эфире телеканала TVP Info.

«Я не жалею ни о каких словах, которые я сказал за свою жизнь», — сказал он.

По словам польского премьера, Трамп является взыскательным и трудным партнером. Он также подчеркнул, что Польша не собирается «стоять на коленях» перед США.

Он также напомнил, что Варшава платит огромные деньги за американское оружие и пребывание американского контингента в стране.

Ранее Туск поговорил с Трампом после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле и предрек, что всех союзников Киева ждут очень трудные дни. Он подчеркнул, что выдвинутые Москвой условия неприемлемы и добавил, что главной задачей станет сохранение европейского и американского единства по украинскому вопросу.

