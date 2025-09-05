Умер бывший футболист ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер ушел из жизни в возрасте 70 лет

Бывший футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале армейцев.

Штромбергер выступал на позиции нападающего. Он защищал цвета ЦСКА с 1982 по 1986 год. В последний сезон в клубе в качестве игрока Штромбергер помог команде выиграть первую лигу СССР и вернуться в элитный дивизион.

После завершения футбольной карьеры Штромбергер работал тренером дубля ЦСКА и начальником команды. В 1987-м он тренировал основной состав армейцев.

Помимо ЦСКА, Штромбергер играл за павлодарский «Трактор», «Спартак» из Семипалатинска, а также алматинский «Кайрат».