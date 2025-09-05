Устройство эшелонированной обороны Крыма объяснили

ТАСС: В Крыму выстроена эшелонированная оборона против техники противника

В Крыму выстроена эшелонированная оборона, позволяющая не проникать на полуостров диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) и технике противника. Устройство обороны объясняет ТАСС.

По данным агентства, на первом этапе технику противника встречает боевая авиация, затем — крупные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). На следующем этапе применяются российские дроны типа «Молния», после чего «пятым эшелоном встречают FPV-дроны, пулеметы, автоматы».

«Если они проходят первый этап, то далее получают все больше противодействия», — говорится в публикации.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы России начали активно использовать безэкипажные катера в дельте Днепра.

Также в сентябре агентство со ссылкой на конструкторское бюро «МиС» рассказало, что российский БПЛА «МиС-150» сможет доставлять ударные FPV-дроны в глубину фронта Вооруженных сил Украины с результирующей дальностью около 20 километров.