Наука и техника
16:29, 5 сентября 2025Наука и техника

Устройство эшелонированной обороны Крыма объяснили

ТАСС: В Крыму выстроена эшелонированная оборона против техники противника
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму выстроена эшелонированная оборона, позволяющая не проникать на полуостров диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) и технике противника. Устройство обороны объясняет ТАСС.

По данным агентства, на первом этапе технику противника встречает боевая авиация, затем — крупные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). На следующем этапе применяются российские дроны типа «Молния», после чего «пятым эшелоном встречают FPV-дроны, пулеметы, автоматы».

«Если они проходят первый этап, то далее получают все больше противодействия», — говорится в публикации.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы России начали активно использовать безэкипажные катера в дельте Днепра.

Также в сентябре агентство со ссылкой на конструкторское бюро «МиС» рассказало, что российский БПЛА «МиС-150» сможет доставлять ударные FPV-дроны в глубину фронта Вооруженных сил Украины с результирующей дальностью около 20 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
