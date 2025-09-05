В Кремле допустили продолжение переговоров с Украиной в стамбульском формате

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил продолжение переговоров с Украиной в стамбульском формате. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент Владимир Путин высоко оценил результаты работы переговорной группы во главе с Владимиром Мединским. В случае повышения уровня переговоров с Киевом стамбульский формат может сохраниться.
«Поэтому эта работа тоже может и должна быть продолжена», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также заявил, что все гарантии безопасности содержались в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году.