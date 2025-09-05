В Кремле назвали условие соблюдения гарантий безопасности для России

Гарантии безопасности для России должны быть оформлены юридически. Условие соблюдения договоренностей по украинскому конфликту назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря российского президента, гарантии для России не могут быть только на словах, а должны быть оформлены в юридически обязывающие документы, которые бы обрамляли любые договоренности.
«У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому», — обозначил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности решать вопросы безопасности Украины без оглядки на безопасность России. По его словам, достигнутые в ходе переговоров договоренности должны исполняться в полном объеме.