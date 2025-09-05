Россия
12:12, 5 сентября 2025Россия

В Кремле назвали условие соблюдения гарантий безопасности для России

Песков: Гарантии безопасности для России должны быть оформлены юридически
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Гарантии безопасности для России должны быть оформлены юридически. Условие соблюдения договоренностей по украинскому конфликту назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского президента, гарантии для России не могут быть только на словах, а должны быть оформлены в юридически обязывающие документы, которые бы обрамляли любые договоренности.

«У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому», — обозначил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности решать вопросы безопасности Украины без оглядки на безопасность России. По его словам, достигнутые в ходе переговоров договоренности должны исполняться в полном объеме.

