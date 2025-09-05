Россия
09:24, 5 сентября 2025Россия

Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Нельзя решать вопросы безопасности Украины без оглядки на безопасность России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

По словам российского президента, при переговорах по украинскому конфликту гарантии безопасности должны быть учтены и для России, и для Украины.

«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — обозначил Путин, добавив, что достигнутые в ходе переговоров договоренности будут исполняться в полном объеме.

«Несмотря на то что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России, такие вопросы не решаются», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России. Он заявил, что Москва против вступления Украины в НАТО.

    Все новости