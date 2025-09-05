В Кремле раскрыли отношение России к иностранным военным на Украине

Песков: Россия считает угрозой присутствие иностранных военных на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине. Его слова передает РИА Новости.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Песков подчеркнул, что Россия считает угрозой присутствие иностранных военных на Украине.

«Основной причиной конфликта была попытка НАТО проникнуть на Украину, таким образом ставя нашу страну в опасность. Так что мы признаем это угрозой для себя — присутствие международных сил, или любых иностранных сил, или сил стран НАТО на украинской земле, у нашей границы», — объяснил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.