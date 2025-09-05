Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 5 сентября 2025Россия

В Кремле раскрыли отношение России к иностранным военным на Украине

Песков: Россия считает угрозой присутствие иностранных военных на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине. Его слова передает РИА Новости.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Песков подчеркнул, что Россия считает угрозой присутствие иностранных военных на Украине.

«Основной причиной конфликта была попытка НАТО проникнуть на Украину, таким образом ставя нашу страну в опасность. Так что мы признаем это угрозой для себя — присутствие международных сил, или любых иностранных сил, или сил стран НАТО на украинской земле, у нашей границы», — объяснил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    В Кремле объяснили необходимость притормозиться для российской экономики

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

    ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников перед выступлением Путина на ВЭФ

    В Кремле напомнили об отказе Зеленского приехать в Россию

    Кремль высказался о сроках завершения конфликта на Украине

    В Кремле раскрыли отношение России к иностранным военным на Украине

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Голая женщина заперлась в машине с собакой и четыре часа отказывалась сдаваться полиции

    Мужчины и женщины рассказали об удививших их особенностях потери девственности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости