13:17, 5 сентября 2025Экономика

В Подмосковье предложили пожить в необычной квартире

В Люберцах выставили в аренду квартиру, в которой бывал Есенин
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «На видео видно»

В подмосковных Люберцах выставили в аренду квартиру, в которой бывал известный поэт Сергей Есенин. Об этом пишет Telegram-канал «На видео видно».

Владелец объекта — режиссер. Интерьер жилья повторяет обстановку квартир XX века. Помимо отреставрированной антикварной мебели и декора, в жилье есть новая бытовая техника, стилизованная под старую. Одна из самых примечательных деталей — старинный диван, на котором любил сидеть Есенин.

Жилье предлагают снять за 35 тысяч в месяц при условии, что иногда его будут использовать для киносъемок и фотосессий.

Ранее строитель из подмосковной Истры предложил создать детские домики в виде норы хоббита и других жилищ из фэнтезийных фильмов и книг.

