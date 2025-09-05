Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 5 сентября 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о демографической катастрофе на Украине

Нардеп Дубинский: Школьное образование увеличат из-за демографической катастрофы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские власти пытаются незаметно ввести в стране 12-летнее школьное образование из-за демографической катастрофы. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

По его словам, эксперимент рассчитан до сентября 2027-го. Дубинский добавил, что в этому году в первые классы пошло на 20 процентов меньше учеников, чем в прошлом. Он пришел к выводу, что из-за этого через 10 лет на Украине некому будет поступать в университеты.

Власти страны решили отсрочить решение проблемы увеличением срока школьного образования и уменьшением количества университетов, считает Дубинский. В заключение нардеп упомянул проект президентского университета, на который был выделен миллиард гривен, но так и не был реализован.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что смертность на Украине в 10 раз превышает рождаемость. По словам парламентария, на Украине наблюдается серьезный отток молодежи, однако попытки ее удержать не решат проблему с демографией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

    Трамп не захотел портить отношения с Путиным

    Названы любимые аэропорты россиян

    Шесть безэкипажных катеров ВСУ зафиксировали в Черном море

    Раскрыто возможное местонахождение сбежавших российских заключенных

    Бывший тренер сборной России назвал двояким впечатление от матча с Иорданией

    Стал известен настрой Трампа по конфликту на Украине

    Миллионы людей отказались обновлять Windows

    В Раде рассказали о демографической катастрофе на Украине

    Стало известно о боях в Юнаковке Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости