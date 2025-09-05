В Раде рассказали о демографической катастрофе на Украине

Нардеп Дубинский: Школьное образование увеличат из-за демографической катастрофы

Украинские власти пытаются незаметно ввести в стране 12-летнее школьное образование из-за демографической катастрофы. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

По его словам, эксперимент рассчитан до сентября 2027-го. Дубинский добавил, что в этому году в первые классы пошло на 20 процентов меньше учеников, чем в прошлом. Он пришел к выводу, что из-за этого через 10 лет на Украине некому будет поступать в университеты.

Власти страны решили отсрочить решение проблемы увеличением срока школьного образования и уменьшением количества университетов, считает Дубинский. В заключение нардеп упомянул проект президентского университета, на который был выделен миллиард гривен, но так и не был реализован.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что смертность на Украине в 10 раз превышает рождаемость. По словам парламентария, на Украине наблюдается серьезный отток молодежи, однако попытки ее удержать не решат проблему с демографией.