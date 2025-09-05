Наука и техника
В России разработали первый в мире учебный БЭК

«Известия»: В России разработали первый в мире учебный БЭК «Макаровец»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России разработали первый в мире учебный безэкипажный катер (БЭК) «Макаровец». Об этом от представителей Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) узнала газета «Известия».

«Он может выполнять следующие задачи: учебного катера; служить платформой для испытаний различных модулей полезных нагрузок; выполнять роль малоразмерной надводной цели, то есть имитировать БЭК противника; выполнять задачи безэкипажного катера минной разведки», — рассказали в вузе.

Дальность аппарата — десять километров, предельная скорость — десять узлов. В качестве двигательной установки используется пара электромоторов. Изделие оснащено радиосвязью и Wi-Fi. В качестве полезной нагрузки учебный БЭК может переносить подводные аппараты, площадку для дронов и огнестрельный модуль.

По оценке военного эксперта Дмитрия Болтенкова, учебный БЭК позволит курсантам ТОВВМУ своевременно отработать широкий спектр боевых задач. Капитан первого ранга Василий Дандыкин добавил, что в ближайшие пару лет флотилии БЭКов появятся у многих стран.

Ранее газета со ссылкой на источники в Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы России начали активно использовать БЭКи в дельте Днепра.

    Все новости