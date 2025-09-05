Россия
11:59, 5 сентября 2025Россия

В России суррогатная мать отказалась отдавать ребенка родителям по одной причине

Ura.ru: В Тюмени суррогатная мать отказалась отдавать больного ребенка родителям
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Febe Vanermen / Unsplash

В Тюмени суррогатная мать отказалась отдавать ребенка родителям из Екатеринбурга по одной причине — как утверждает россиянка, вынашиваемый ею плод болен и имеет патологии. Об этом стало известно Ura.ru.

Источник издания отметил, что женщина уже на протяжении шести лет является суррогатной матерью. Она выносила четырех детей, которые были благополучно переданы в семьи.

«Возникли сложности с последним — пятым плодом. Он развивается с некоторыми отклонениями, существует угроза рождения ребенка с нарушениями здоровья», — пояснил собеседник.

Из-за этого суррогатная мать решила расторгнуть договор и оставить ребенка себе.

Биологические родители из Екатеринбурга настаивают на передаче им ребенка и даже готовы увеличить денежную компенсацию суррогатной матери, указал источник Ura.ru.

Он разъяснил, что судебная практика по подобным делам крайне немногочисленна. Иск подан в Екатеринбургский районный суд и рассматривается в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в Красноярске осудили суррогатную мать за продажу ребенка за 13 тысяч долларов.

