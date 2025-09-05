В России у 10-летнего ребенка четыре раза за 25 минут останавливалось сердце

В Краснодарском крае у ребенка несколько раз в течение получаса останавливалось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

ЧП произошло в Сочи. По данным канала, 10-летний мальчик потерял много крови в результате некоего ранения — о чем именно идет речь, не раскрывается. Почти сразу к нему прибыла бригада скорой помощи, было принято решение о перевозке ребенка в стационар.

Несмотря на то что с момента вызова медиков до начала операции прошло всего 25 минут, у пациента четыре раза останавливалось сердце. Операция продлилась несколько часов — бригаде врачей удалось стабилизировать состояние ребенка. Черед двое суток к нему вернулась речь, функции мозга удалось сохранить. Сейчас мальчик проходит реабилитацию в общей палате.

