Россия
12:32, 5 сентября 2025Россия

В России у 10-летнего ребенка четыре раза за 25 минут останавливалось сердце

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Краснодарском крае у ребенка несколько раз в течение получаса останавливалось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

ЧП произошло в Сочи. По данным канала, 10-летний мальчик потерял много крови в результате некоего ранения — о чем именно идет речь, не раскрывается. Почти сразу к нему прибыла бригада скорой помощи, было принято решение о перевозке ребенка в стационар.

Несмотря на то что с момента вызова медиков до начала операции прошло всего 25 минут, у пациента четыре раза останавливалось сердце. Операция продлилась несколько часов — бригаде врачей удалось стабилизировать состояние ребенка. Черед двое суток к нему вернулась речь, функции мозга удалось сохранить. Сейчас мальчик проходит реабилитацию в общей палате.

Ранее в Подмосковье 14-летний подросток не выжил после школьной линейки. У него остановилось сердце. Незадолго до этого девятиклассник пожаловался на сильную усталость.

