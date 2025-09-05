Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 5 сентября 2025Россия

В России захотели увольнять за флирт с коллегами

Депутат Брянской облдумы Иванов: Россиян надо увольнять за флирт на работе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

В России захотели наказывать граждан за флирт с коллегами. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, сообщает NEWS.ru.

По мнению депутата, который возглавляет общественное движение «Россия Православная», подобное должно расцениваться как совершение аморального поступка, порочащего репутацию организации.

В качестве санкций Иванов предложил сразу несколько вариантов. «Это могут быть штрафы, выговоры или даже увольнение», — заявил он.

Ранее в России предложили штрафовать жителей за супружеские измены. Также была предложена санкция за нарушение — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. Что именно будет считаться изменой и как предполагается доказывать факт супружеской неверности, автор инициативы не уточнил.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Сомнолог назвала четыре ошибки во время дневного сна

    Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос

    В России составят список верфей для распродажи

    Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

    В России захотели увольнять за флирт с коллегами

    Известную актрису из «Интернов» задержали с наркотиками в Москве

    Россиянка избила собаку палкой на глазах у прохожих

    В российском регионе нашли очень редкое краснокнижное растение

    Российские войска уничтожили отель с британскими инструкторами под Одессой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости