В российском городе водитель такси отправил подростка в нокаут после одной просьбы

В Тюмени водитель такси избил подростка из-за просьбы сделать музыку потише
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Тюмени водитель такси избил подростка после просьбы сделать музыку потише. Об этом 72.RU рассказали родители пострадавшего.

По словам очевидцев, водитель открыл дверь и выволок подростка из салона автомобиля, пока тот кричал: «Что ты делаешь? Я еще ребенок!»

«Он два раза борцовскими приемами бросил сына на асфальт через себя. Затем безжалостно добивал ногами. Когда сын пришел в себя и поднялся, то водитель двумя ударами в челюсть снова отправил в нокаут», — заявил отец российского подростка. Мальчика спасли проходившие мимо пожилые женщины.

В больнице у подростка диагностировали множественные ушибы. Водителя задержали сотрудники полиции. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону таксист напал на беременную женщину. Конфликт мог случиться на фоне некорректно работающего приложения.

