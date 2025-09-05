В российском регионе отразили атаку беспилотников

Слюсарь: Силы ПВО сбили украинские БПЛА в четырех районах Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что беспилотники были сбиты в четырех районах Ростовской области. «Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе», — уточнил он.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Утром 4 сентября Слюсарь сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали Ростовскую область. По его словам, никто не пострадал. В Тарасовском, Миллеровском и Дубовском районах из-за падения фрагментов дронов загорелась сухая трава.