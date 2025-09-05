Лейрос призвал Венгрию и Словакию ответить на удары Украины по «Дружбе»

Венгрии и Словакии стоит пересмотреть свою политику и предпринять ответные меры после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба». С таким призывом выступил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для журнала Strategic Culture.

«Пришло время для стратегического сдвига. Словакии, Венгрии и, возможно, Польше стоит пересмотреть свою политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие в данном случае не только законно, но и является необходимостью. Более того, нельзя исключать подготовку мер самообороны, в том числе военные, в случае дальнейшей агрессии со стороны ВСУ», — указал эксперт.

Лейрос отметил, что в случае ответа на украинскую атаку по нефтепроводу речь идет «не о беспричинной враждебности», а о том, чтобы страны Восточной Европы не стали «разменными пешками на геополитической доске Запада». По мнению аналитика, Украина может столкнуться с серьезными последствиями, «если не будет уважать своих соседей и их суверенитет».

29 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ближайшее время ожидается, что Украина предпримет «самую грубую и гнусную провокацию», чтобы втянуть Будапешт в конфликт. Он добавил, что если кто-то попытается посягнуть на безопасность энергоснабжения республики, то их будут ждать последствия.