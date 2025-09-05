Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 5 сентября 2025Россия

Володин назвал обязательные для главы сильного государства черты характера

Володин: Глава сильного государства должен быть опытным и мудрым
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Руководитель сильной страны должен быть опытным и мудрым. Характеристику главы государства дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает РИА Новости.

По его словам, для серьезных политиков также важны профессионализм и компетенции, а также умение отстаивать государственную позицию.

«Все страны, которые многого добились, их президенты — они откуда? Пришли из детского садика? Молодежь пришла на Украину — видите, чем кончилось. Ряд европейских стран тоже видите. Для сильной страны у главы государства должен быть опыт, мудрость», — подчеркнул Володин, добавив, что эти характеристики приходят с годами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о преемнике, однако выбор будет за россиянами. По его мнению, в стране должны появиться несколько человек, способных добиться доверия народа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    МИД Украины ответил на предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

    Названо неожиданное последствие привычки добавлять соль в еду

    Появились новые данные о возбужденном деле о наркотиках против звезды фильма «Холоп»

    Раскрыта судьба наследства Джорджо Армани на миллиарды долларов

    США приступили к летным испытаниям «самолета ядерной войны»

    Россиянин затащил девушку в подъезд дома и избил

    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение

    В США обратили внимание на резкий ответ Путина на планы Запада по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости