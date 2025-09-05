Врач оценил достоверность версии Тарасовой о провозе наркотиков из-за диагноза

Нарколог Исаев: Слова Тарасовой о цели провоза наркотиков неправдоподобны

Версию о провозе гашишного масла в вейпе из-за диагноза родственника могли актрисе Аглае Тарасовой подсказать ее адвокаты, однако с медицинской точки зрения это выглядит неправдоподобно, считает врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру»

Ранее Аглая Тарасова заявила, что запрещенные вещества ее вынудил провезти диагноз одного из родственников. Актриса попросила суд рассмотреть вопрос об избрании ей меры пресечения в закрытом режиме.

Доктор подтвердил, что существуют медицинские указания на использование препаратов каннабиоидов при лечении некоторых неврологических заболеваний, к примеру при болезни Паркинсона у пожилых людей. Вместе с тем вопрос о том, насколько этот метод является эффективным и безальтернативным, является спорным, добавил он. Кроме того, Исаев отметил, что для лечения таких заболеваний нужен систематический курс лечения, а не однократная доза.

«То есть дозировка может быть и меньше, но суть в том, что она должна быть долгосрочной. Это многомесячная терапия, поэтому очень забавно это все выглядит. Видимо, такую линию защиты подсказали адвокаты. Но она очень-очень выглядит малоправдоподобной», — сказал Исаев.

Артистку, известную по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные», задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней находился вейп с гашишным маслом внутри.