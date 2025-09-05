Силовые структуры
16:35, 5 сентября 2025Силовые структуры

Задержанная с наркотиками российская актриса объяснилась

Актриса Тарасова: Диагноз родственника вынудил провезти наркотик
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Актриса Аглая Тарасова заявила, что запрещенные вещества ее вынудил провезти диагноз одного из родственников. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала Домодедовского городского суда.

Тарасова попросила суд рассмотреть вопрос об избрании ей меры пресечения в закрытом режиме. Следователь просит отправить ее под домашний арест.

Артистку, известную по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные», задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней находился вейп с гашишным маслом внутри.

Против актрисы возбуждено дело о контрабанде наркотиков.

